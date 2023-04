Uitslaande brand legt appartement in de as: 19 bewoners van flatgebouw overgebracht naar ziekenhuis

“Zeven maanden in de voetsporen van Marco Polo”: Filip (51) en Roksana (47) stappen even uit de ratrace van het leven en trekken op wereldreis

Filip en Roksana uit Wetteren zijn al een kwarteeuw fervente reizigers, maar afgelopen weekend zijn ze vertrokken voor hun grote droom. “Zeven maanden lang trekken we in het spoor van Marco Polo 30.000 kilometer richting Saudi-Arabië. Even weg van de ratrace in het leven”, zegt het koppel. Wij zwaaiden hen uit.