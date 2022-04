Tweede fase nutswerken op Acaciastraat en Zuidlaan met doorgaand verkeer en plaats voor fietsers en voetgangers

Fluvius verplaatst en vernieuwd vanaf dinsdag de leidingen voor gas, elektriciteit en telecommunicatie langs de kant van de even huisnummers tussen het kruispunt Zuidlaan, Massemsesteenweg en de Victor van Sandelaan. “Vanaf de zomer start Wegen en Verkeer dan met de heraanleg van veilige fietspaden en de aanleg een aangename en groene stadslaan in Wetteren”, legt schepen Katrien Claus uit.

Veilige doortocht zwakke weggebruikers

Voetgangers, fietsers en auto’s kunnen tijdens de werken nog steeds in beide richtingen de werfzone passeren. Hiervoor werden de middenbermen verhard tot een werfzone. Het verkeer kan er rijden via de verharde middenbermen en de zuidelijke rijstrook richting Wetteren-centrum. Fietsers rijden via een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad van 2 meter breed. “Dankzij betonblokken fietsen zij hier volledig afgeschermd van het autoverkeer, aan de noordelijke zijde van de rijbaan.”

Om opritten van handelaars en bewoners toegankelijk te maken, voorziet de aannemer ook enkele doorsteken in de betonblokken. Zo hoeven leveranciers, klanten en buurtbewoners niet om te rijden. Buurtbewoners en handelaars die willen uitrijden vanaf hun oprit, rijden via de achterliggende zijstraten en de Victor van Sandelaan. In de werfzone is er een tijdelijk parkeerverbod. Meer info over de verkeershinder is te vinden op www.wegenenverkeer.be/wetteren.