Twee snelheidsduivels naar politierechtbank: “104 per uur op Lange Meire in bebouwde kom”

In december werden in Wetteren, Laarne en Wichelen 7526 voertuigen gecontroleerd met de bemande camera. Daarvan reden 572 bestuurders of 7,6 % te snel. Twee maakten het zo bont dat ze ook een uitnodiging krijgen om het voor de politierechtbank uit te leggen. Op de Lange Meire in Laarne, zone 50 per uur, haalde een chauffeur het in zijn hoofd om 104 per uur te vlammen in de bebouwde kom. En in de Suikerstraat in Wichelen werd een bestuurder geflitst aan 97 kilometer per uur in de zone 50.