Twee personenwagens botsen in Acaciastraat

Sint-Denijs-Westrem/Afsnee Op huizen­jacht in... Afsnee en Sint-De­nijs-West­rem: “Idyllisch wonen op een boogscheut van water. Maar dat komt met een prijs”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: Afsnee en Sint-Denijs-Westrem bij Gent, waar je ruime appartementen in het knusse centrum vindt en knap gerenoveerde villa’s aan de Leie.

17 oktober