Twee medailles voor Annelien Beelaert op het Provinciaal Kampioenschap atletiek

ALDI opent tijdelijke outletsto­re in Wetteren

Warenhuis ALDI opent op woensdag 27 april een tijdelijke outletwinkel op haar vestiging aan de Gentsesteenweg in Wetteren. De winkel wordt de komende maanden grondig gerenoveerd en in afwachting wordt de resterende stock aan sterk verlaagde prijzen aangeboden in de outlet.

