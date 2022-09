Trouwe ACV-leden in de bloemen gezet voor jarenlang lidmaatschap

Wetteren 70 jaar oude loskade aan Schelde wordt afgebroken

De Vlaamse Waterweg heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor het slopen van de oude laadkade aan de Schelde in Wetteren. Die dateert van 1952 en heeft geen enkele functie meer. Na zeventig jaar is het betonnen staketsel ook versleten en ligt het in de baan van het scheepvaartverkeer.

21 september