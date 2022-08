Tony Oyen opnieuw in Wetterse gemeenteraad

Na zijn pensioen als burgemeester in juni neemt Alain Pardaen nu ook ontslag als gemeenteraadslid in Wetteren. Zijn eerste opvolger voor de raad, Tony Oyen, neemt zijn plaats in de gemeenteraad in en wordt ook lid van de Raad voor maatschappelijk welzijn en bestuurslid in het Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB). Tony Oyen zetelde eerder al als gemeentelijk afgevaardigde in de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Dak. Tussen 2010 en 2013 was hij OCMW-raadslid en nadien van 2013 tot 2018 gemeenteraadslid. Na de laatste verkiezingen verkaste hij naar het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, het voormalige OCMW.