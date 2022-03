Toast Literair en voorstelling culturele agenda

Jos Meersman is een uitmuntend getalenteerd verteller, die zich kan verplaatsen in het muzikaal fenomeen Beethoven. Boeiend, laagdrempelig, lichtvoetig, ontroerend, verrijkend. Meersman studeerde musicologie aan de KU Leuven en was tot 2011 leraar muziekgeschiedenis en algemene muziekcultuur aan het Stedelijk Conservatorium van Leuven. Jarenlang was hij medewerker aan Klara op VRT-radio. In de jaren ‘80 en ‘90 was hij de drijvende kracht achter het herstel van het Leuvens Orgelpatrimonium. En so,ds 1983 reist hij rond in Vlaanderen en Nederland, eerst als klavierspeler, nadien als verteller waarbij hij in de huid kruipt van diverse muzikale grootheden zoals Mozart, Beethoven, Handel.