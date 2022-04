Tieners bakken pannenkoeken voor Oekraïne

Afgelopen zondag sloegen de vrienden uit de wijk de handen in elkaar en bakten non-stop van 13 tot 18 uur pannenkoeken voor buurtbewoners en passanten. En dat werd een een succes want ze verzamelden maar liefst 476,60 euro. Het bedrag wordt geschonken aan de actie 12 12 en zal gebruikt worden om conserven voeding te kopen voor de Oekraïense bevolking in nood.