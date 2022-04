THOG organiseert 1ste Cafékesmarkt op Dorpsplein Massemen: “Tijd dat we nog eens wat mensen samenbrengen”

THOG slaat normaal gezien enkel op Massemen kermis in september en tijdens de eindejaarsfeesten haar tenten op. “Maar na een zware coronaperiode, en met de weinig opbeurende nieuwsberichten vandaag de dag, is de nood om mensen terug bij elkaar te brengen extra hoog. Daarom nemen we graag de verantwoordelijkheid op om gezelligheid en plezier te creëren in de buurt”, zegt Jurgen Janssens van THOG.

Volledig scherm Tim De Meyer, Jurgen Janssens en Manu Ghysbrecht van THOG aan de tent in Massemen. © Didier Verbaere

Fietsen en kraampjes bezoeken

De 2 Massemse fietsclubs zullen een paar uren voor aanvang van Massemen Cafékesmarkt vertrekken op het dorp aan de THOG-tent voor hun zondagrit. Die dag zijn ook niet-leden welkom om mee te rijden. De 2manybikers verzamelen om 9 uur en ook de cyclo’s van WTC Lambroek vertrekken dan voor een rustige rit van ongeveer 50 kilometer.

In de tent op het Dorp kan je vanaf 11 terecht voor een zondagsaperitief en kan je doorlopend tot 17 uur een éénmalige markt bezoeken. De Kortenboshoeve en enkele lokale producenten verkopen er hun producten. Er is streekbier van Pikaflor, geitenkaas van Walter De Rick, ijs en zuivel van de Kortenboshoeve, vlees van de Watermolenhoeve, snijbloemen uit Massemen, groente van het Paepeshof, artisanale producten van Tita, bavetten van ’t Slabberke en koffie en pannenkoeken bij Oat on the road.

De scouts van Massemen is uitgedaagd om een toren te sjorren die groter moet zijn dan de grootste reus van Massemen. Zij zullen ook voor animatie zorgen voor de kinderen en ouders kunnen die dag ook info krijgen over hun werking. Het bezoek aan deze markt is gratis.

Volledig scherm Zondag is er marktdag op het Dorp van Massemen © Didier Verbaere