Theaterverhalen in openlucht via QR codes aan 20 zitbankjes

WetterenVoor de tweede zomer op rij kan je in Wetteren op 20 bankjes met de smartphone luisteren naar originele theaterverhalen. Wie de QR-code aan het bankje scant, hoort een spannend, grappig of ontroerend verhaal.

‘Het Bankje’ is een initiatief van OPENDOEK en loopt in 70 deelnemende gemeentes. Het Podcastproject ‘Het Bankje’ ontstond in 2020 bij OPENDOEK naar een idee van Wim Chielens. OPENDOEK, het Vlaamse steunpunt voor niet-professioneel theater, ontwikkelde het tijdens de eerste coronalockdown als alternatief voor de gesloten theaters en cultuurhuizen. De eerste editie werd positief geëvalueerd waarna in vorige zomer een tweede editie volgde. De podcasts van 2020 en 2021 werden in totaal 30.000 keer beluisterd.

De voorbije maanden bundelden OPENDOEK, Creatief Schrijven en Kunstwerkt opnieuw de krachten om 20 podcastverhalen af te leveren. Maar liefst 89 kunstenaars werkten mee. Ook voor deze editie werd elke dialoog exclusief voor de podcast geschreven, ingesproken door enthousiaste stemacteurs en voorzien van een beeld door een beeldend kunstenaar. Stuk voor stuk niet-professionele kunstenaars die voornamelijk in de vrije tijd met hun passie bezig zijn.

Wetteren neemt voor de tweede keer deel aan ‘Het Bankje’. Het initiatief draagt bij tot de realisatie van de gemeentelijke doelstelling om een breder vrijetijdsaanbod te creëren, toegankelijk voor iedereen. De selectie van de bankjes in Wetteren gebeurde door cultuurcentrum Nova. Het cultuurcentrum lanceerde hiervoor een oproep. Elke Wetteraar kon een bankje in hun buurt nomineren en motiveren waarom het een ideale luisterplek is. CC Nova vulde de selectie aan met bankjes op het publiek domein. Fiets- of wandelliefhebbers kunnen de bankjes combineren voor een wandeling of fietstocht.

Waar vind je de 20 bankjes?

Volledig scherm Verhalen op de bankjes van Wetteren. © Didier Verbaere

De 20 bankjes vind je aan de Boomkwekerijstraat op het grasveld aan het kruispunt met de Rozenlaan, op Dassenveld aan de poel bij het startpunt van het Molenbeekpad, op het Dorpsplein van Massemen met zicht op de linde en Sint-Martinuskerk, aan de Fortstraat in het parkje aan de Acaciastraat (foto), in de Hekkerstraat op het grasveld achter de appartementen aan de grafkapel Pottelsberghe de la Potterie, in het Hospiesbos op het pad in het verlengde van de Bosveldstraat, op het terras van Cultuurcafé Nova in de Molenstraat, aan de Nieuwe Brug op Kapellendries aan de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug, aan de bushalte aan de Maelbroekstraat en in de Scheldedreef op het ponton in de vijver achter het Sociaal Huis. Op de Scheldedijk vind je ze aan de picknicktafel, in het bos van Sint-Jozef en op de Tragelweg naar Schellebelle of aan de Peperstraat richting Heusden. Op de Victor Van Sandelaan op het pleintje met De Sterrenplukker aan de achterzijde van het station, op Warandelaan en Warandestraat en in de Wegvoeringstraat aan het provinciaal domein Den Blakken en WZC Schelderust. En ook in de Vennestraat op het pleintje aan huisnummers 81 tot 87.

De verhalen zijn te beluisteren van 1 juli tot en met 30 september. Cultuurcentrum Nova maakte een handige overzichtskaart. Je kan de kaart downloaden via www.ccnovawetteren.be/hetbankje2022 of gratis afhalen in cc Nova, in de bibliotheek of bij de dienst toerisme.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.