Te weinig parkeerplaatsen voor mindermobielen aan station van Wetteren: “Deze passieve houding zorgt allerminst voor toegankelijke stations”

De stationsparking van Wetteren beschikt over amper drie voorbehouden parkeerplaatsen voor mindermobielen, terwijl er in totaal 337 parkeerplaatsen zijn. Volgens de Vlaamse regelgeving, die het aantal voorbehouden parkeerplaatsen regelt, moeten dit er minstens 20 zijn. De parking in beheer van de NMBS voldoet hier dus niet aan. Dit was voor Kamerlid Roggeman de aanzet om de bevoegde minister hierover aan de tand te voelen, aangezien Wetteren niet de enige gemeente is waar de stationsparking deze normen niet haalt. “De minister geeft aan dat deze regelgeving enkel van toepassing is op parkings die (her)aangelegd zijn na 2009, de datum van de inwerktreding van het Vlaamse decreet. Op alle andere bestaande stationsparkings, zoals die in Wetteren wordt dus geen initiatief genomen. Deze passieve houding zorgt allerminst voor toegankelijke stations,” zegt Roggeman.