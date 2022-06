Stroom meert aan in kerk Overbeke met klimaatdichters

Wat kunnen onze dichters, de barden en woordkunstenaars van vandaag, ons vertellen over de natuur en het klimaat? Is de natuur nog steeds die onuitputtelijke inspiratiebron voor de poëten, of maken ook zij zich zorgen over de kant die het opgaat? De Klimaatdichters zijn een snelgroeiende beweging van Vlaamse en Nederlandse dichters die met poëzie strijden voor een klimaatvriendelijke wereld. Op 30 juni geen cijfers of statistieken, maar de stem van zes woordkunstenaars. In de kerk van Overbeke ontmoet je de dichters van dichtbij in de intieme setting van de originele, kleurrijke huisjes die het vernieuwde interieur van de kerk vormen. Stan Van Rompay speelt prachtige orgelmuziek en de hele zomeravond lang kun je genieten van een drankje op het plein voor de kerk.