Stripauteur zoekt centen voor afwerking ‘De overval’

Momenteel zijn alle pagina’s van het album geïnkt. “Maar het project is ambitieuzer en wordt ingekleurd door Patrick Cornelis, gekend van zijn reeksen ‘Virus’, ‘Wardane’ en van het eenmalige album van ‘De rode ridder’: ‘De toverspiegel, remake’.Het album is 104 pagina’s dik en is uitgevoerd met een hardcover. Er zijn drie edities: een Nederlandse, een Franse en een Engelse. Om dit project tot een goed einde te brengen is hulp nodig. Want naast de kost van de inkleuring is ook de hogere drukkost. Vandaar dat er een crowdfunding is gestart via kickstarter”, zegt de auteur.