StressFactor bezorgt leerlingen van Mariagaard nog een extra dag vol plezier

Erfgoed Viersprong zet circusver­le­den en -heden in de kijker: van Harry Malter tot modern theater

Op zaterdag 15 april is het Wereld Circus Dag. Erfgoed Viersprong en de gemeenten Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem zetten het lokaal circusverleden en -heden in de kijker met tentoonstellingen, initiaties, voorstellingen, lezingen en een educatief pakket. De parade is hier!