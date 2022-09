Strapdag voor leerlingen en theatervoorstelling

WetterenVrijdag 16 september is strapdag en stappen en trappen duizenden leerlingen naar school. Het Lokaal Bestuur Wetteren organiseert voor de derde graad secundair onderwijs de theatervoorstelling “Flits!” van Wim Geysen in CC Nova.

Naar jaarlijkse gewoonte stappen of trappen op vrijdag 16 september weer duizenden kinderen en (groot)ouders naar school. Te voet of met de fiets naar school gaan, zorgt voor meer veiligheid op de schoolroute en aan de schoolpoort. “De Strapdag stimuleert kinderen en ouders om zich duurzaam te verplaatsen. Kinderen vinden het leuk en het is bovendien goed voor het milieu en de gezondheid.”

‘Strappen’ heeft positieve effecten op het fysieke en mentale welzijn. Kinderen zitten fris en met een betere concentratie in de klas. Bovendien is het goed voor de ontplooiing, bevordert het de sociale contacten en draagt het bij tot een beter klimaat. Via de campagne sensibiliseren en motiveren scholen alle ouders en kinderen om zich actief naar school te verplaatsen. Het stopt niet bij die éne dag, maar het is belangrijk om dit te blijven doen tijdens de rest van het schooljaar.

Theater voor leerlingen derde graad secundair onderwijs

De theatervoorstelling “Flits!” van Wim Geysen is een aangrijpende productie over jongeren en verkeers(on)veiligheid. Het is een multimediale theatermonoloog die zich richt tot adolescenten en volwassenen. Videobeelden en popmuziek geven het geheel de uitstraling van een videoclip.

