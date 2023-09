Laatste ‘eerste schooldag’ voor Kreatiek want winkel in hobby- en schoolge­rief sluit na 39 jaar: “Aan hypes zoals Camille en Barbie doen we al lang niet meer mee”

Het zijn ook drukke tijden voor Hilde Bossaer (62) en Jan Bracke (65) in de Stationsstraat in Wetteren. Zij baten er al 39 jaar Kreatiek uit, een speciaalzaak voor knutsel-, teken, hobby- en schoolartikelen. Het is er een komen en gaan van ouders en kinderen op zoek naar het laatste schoolgerief. Maar voor Hilde is het haar laatste ‘eerste schooldag’ want eind dit jaar stopt ze met de zaak. “We verdwijnen niet uit Wetteren.”