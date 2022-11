Straatverlichting gaat ’s nachts uit in Wetteren vanaf 14 november

Alle lokale besturen krijgen te maken met hoge energieprijzen, ook voor openbare verlichting. Daarom heeft Wetteren beslist om de openbare verlichting ’s nachts te doven tussen 23 en 5 uur. Op vrijdag- en zaterdagnacht blijft alle verlichting wel branden. De dimbare verlichting zal aan halve sterkte branden, de niet-dimbare aan 100%. “Het doven gebeurt niet in alle straten tegelijk, eerst pakt het bestuur de straten aan waar het verbruik het hoogst is. Lokaal Bestuur Wetteren beslist enkel over gemeentewegen, de gewestwegen blijven verlicht”, klinkt het.

LED-verlichting

In Wetteren staan verschillende types straatverlichting waarvan 30% (dimbare) LED-verlichting is. Een groot deel van deze LED-verlichting kan Fluvius op afstand aansturen. Vanaf 14 november start Fluvius met het doven van de openbare verlichting in Wetteren en doet dit in fases. Niet alle straatverlichting gaat dus op hetzelfde moment uit. Het is een complexe puzzel en moeilijk om precies te zeggen vanaf welke dag in welke straten de lichten uitgaan. De openbare verlichting langs gewestwegen valt onder het Agentschap Wegen en Verkeer en wordt op dit moment niet gedoofd.

Chip in stuurkasten voor klassieke verlichting

De klassieke verlichting kan niet vanop afstand gedoofd worden. Om dit wel te kunnen doen, plaatst Fluvius een chip in de stuurkasten in Wetteren. Dat kan niet overal tegelijk: Fluvius zal tegen het einde van 2022 al 28 kasten voorzien van een chip. Dat komt neer op 15% van alle kasten, net zoals dit in andere gemeenten het geval zal zijn. Eerst krijgen de stuurkasten met het grootste energieverbruik een chip.

Verlichting in omgeving station en wegenwerken

Wetteren laat de straatverlichting wel ’s nachts branden in de stationsbuurt en ook in de zones waar structurele wegenwerken bezig of gepland zijn, zoals de Zuidlaan en Stuyvenberg. Met deze maatregelen kan het lokaal bestuur tegen eind 2022 al 37% van het besparingspotentieel realiseren. Na het aanpassen van de eerste stuurkasten tegen eind 2022, werkt Fluvius in 2023 in fases verder tot alle stuurkasten zijn aangepast.

Zorg dat je zichtbaar bent!

Moet je als fietser of voetganger ’s nachts op pad? Zorg dan dat je goed zichtbaar bent met lichtjes en fluorescerende kledij. Voor wie met de auto rijdt: pas je snelheid aan. Heb je vragen? Stuur ze naar lichtendoven@wetteren.be.

