‘Stoutmoedige diefte’ Wetterse reuzen opgeëist door D.U.A.

Wetteren Pieces for Peace in oud gemeente­huis: “Slechts het 21ste land waar de expo neer­strijkt”

In de hal van het oude gemeentehuis op de Markt van Wetteren opende Tsipi Ben-Haim, oprichtster, uitvoerend en creatief directeur van CITYarts (New York - USA, de expositie Pieces for Peace. Dat is een reizende internationale tentoonstelling met meer dan 300 kunstwerkjes met een vredeswens die jongeren van over de hele wereld maakten.

2 september