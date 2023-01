Stereo Express in Club Industrial

Wetteren Oorlog, verdriet en verlies in woord en beeld met gedichten Pol Bracke in Artoze

In een beklijvende expositie koppelt auteur Pol Bracke zijn gedichten over oorlog, verlies en verdriet aan foto’s en video’s in de Kunstruimte Artroze in de Kerkstraat in Wetteren. Nog te bezichtigen tot zondag 5 februari.

29 januari