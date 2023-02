Stefaan nodigt uit op een goed gesprek op zondag over maatschappelijke thema’s

Vanaf zondag 26 februari organiseert het lokaal bestuur van Wetteren vijf gesprekscirkels, telkens op zondag van 10 tot 12 uur en telkens op een andere locatie. “Doel van deze cirkels is om een diverse groep Wetteraars samen te brengen en in gesprek te laten gaan over een maatschappelijk relevant onderwerp, zoals eenzaamheid. Vormingswerker Stefaan Segaert leidt de gesprekken in goede banen. Hij zoomt in op enkele oorzaken en gevolgen van eenzaamheid in onze samenleving. Daarna gaan de deelnemers in gesprek. Stefaan gebruikt hiervoor beproefde en veilige methodieken: iedereen deelt en vertelt wat hij of zij wil delen”, aldus het lokaal bestuur. Je hoeft niet eenzaam te zijn om deel te nemen. Iedereen is welkom om mee na te denken over wat eenzaamheid betekent in zijn leven, in Wetteren of in de bredere samenleving en hoe we er best mee omgaan.