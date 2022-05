Stationsplein Wetteren wordt vrijdag afgesloten voor werken

Wetteren/Melle/Gent Leerlingen Tuinbouw­scho­len Melle en Wetteren en Plantencen­trum Wetteren bouwen tuinen met een boodschap op Floraliën

Thema van de Floraliën in Gent dit jaar is: Mijn Paradijs, mijn wereldse tuin. Leerlingen van de Tuinbouwschool in Melle bouwen op hun stand een paradijselijke tuin en hun collega’s van Scheppers in Wetteren werpen een blik op de tuin van de toekomst. En ook het Plantencentrum Wetteren geeft een les mee over de klimaatopwarming en de natuur met een bos vol optische illusies.

25 april