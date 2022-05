Stationsplein vrijdag afgesloten voor werken

Laarne Alle juridische tegenstand uitgeput: autokeu­ring komt naar Laarne

SBAT mag een nieuw autokeuring station bouwen op de KMO zone Veldmeers in de Leeweg in Laarne. Het lokaal bestuur kreeg ook in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ongelijk in haar protest tegen een bouwvergunning van de deputatie en staakt de juridische strijd. “We gaan er alles aan doen om de verkeersstroom in goeie banen te leiden”, zegt schepen Igor Rogiers.

