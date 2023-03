Station Wetteren te huur: “Alle ideeën zijn welkom”

Het station van Wetteren staat te huur. De NMBS lanceert een projectoproep om ruimtes in het station in te vullen. “We staan open voor alle soorten van activiteiten van ‘food en beverage’ tot creatieve ateliers”, zegt woordvoerder Bart Crols.

Aan het station van Wetteren hangen momenteel borden met een oproep voor RFI: een request for information. “We zoeken geïnteresseerde kandidaten en concepten die ruimtes in het station van Wetteren willen uitbaten. De concessie heeft een oppervlakte van 171,94 m²”, zegt NMBS woordvoerder Bart Crols. Een huurprijs is er nog niet. “We gaan eerst alle ideeën bekijken en evalueren voor we een huurprijs bepalen. Voor alle duidelijkheid gaat het hier enkel om de leegstaande ruimtes. De loketten blijven behouden in het station”, zegt Crols.

NMBS zet een deel van het station van Wetteren te huur.

Het ‘buffet’ in het station staat al enkele jaren leeg en was in handen van een grote brouwerij. Ook hun zoektocht naar een nieuwe uitbater draaide op niks uit. Daarom neemt NMBS de verhuur nu weer in eigen handen. “Geïnteresseerden kunnen hun projectvoorstellen indienen tot en met 31 mei en om het potentieel ervan te kunnen evalueren is een begeleid bezoek aan de ruimtes mogelijk op afspraak”, klikt het.

Het 'buffet' staat te huur.

Het stationsgebouw werd grondig gerenoveerd in 2010, is ideaal gelegen dichtbij het centrum van Wetteren en heeft een ruime parking en fietsenparking, maar ook een taxistandplaats, een kiss & ride en een busstopplaats. Wekelijks passeren er 28.864 reizigers volgens de laatste tellingen uit 2019. Meer info bij Jerstie Knop van de dienst Retail Development Vlaanderen via jerstie.knop@nmbs.be en op 0490/13.51.31.

NMBS zet een deel van het station van Wetteren te huur.

