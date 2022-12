Start nutswerken in Stuyvenberg

Het bestuur werkt aan een grondige buurtrenovatie en een opwaardering van de wijk tegen eind 2025. Samen met de inwoners streeft het bestuur naar een mooier straatbeeld en een sterker buurtgevoel. De bedrijven Farys, Proximus, Fluvius en Fiberklaar vernieuwen hun kabels en leidingen. Dat doen ze niet in alle straten tegelijk, maar in fases. Om alles vlot te laten verlopen, voert één aannemer de werken uit voor al deze bedrijven. Die legt het voetpad open en vervangt alle leidingen in één keer zodat ze niet in de weg liggen bij de toekomstige rioleringswerken. Er komen dus nieuwe, betere leidingen én de kwaliteit van het drinkwater zal verbeteren.

Planning van de werken

De vernieuwing van de nutsleidingen start op 5 december 2022 en het einde is voorzien in april 2023. De werken gebeuren in fases. Er wordt gestart in de Dokter De Bruyckerstraat. Nadien volgen de Collegiebaan aan de oneven zijde en de Sportstraat richting Dokter De Bruyckerstraat, de Eigendakstraat en Verbindingsstraat. Later volgen de even zijdes in de Collegiebaan en de Sportstraat richting Hekkerstraat. De aannemer werkt de straten in delen af, zodat niet de hele straat tegelijk onderbroken is en informeert de inwoners voor de start van een nieuwe fase met een bewonersbrief.