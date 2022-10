Snel en eenvoudig informatie verzamelen over vastgoed met nieuw info-platform: Wetteren is één van de pilootgemeentes

WetterenNotarissen en vastgoedmakelaars kunnen vanaf vandaag alle info over vastgoed in Wetteren terugvinden in het Vastgoedinformatieplatform. Het platform verzamelt data, het Lokaal Bestuur van Wetteren voegt informatie toe en levert het dossier af aan de aanvrager. Wetteren is één van de eerste gemeenten in Vlaanderen die met dit platform werkt.

Het proces om informatie te verzamelen voor de verkoop van vastgoed is tot vandaag versnipperd en administratief tijdrovend. Stedenbouwkundige informatie, milieu-informatie en andere informatie over het perceel en onroerend goed moet je nu nog vaak manueel opzoeken bij de verschillende administraties. Het Vastgoedinformatieplatform brengt daar verandering in.

Het gegevensdelingsplatform https://vastgoedinformatieplatform.vlaanderen.be maakt de vlotte uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk. De verschillende aanvragers verkrijgen vastgoedinformatie via één eenvoudige weg voor een verkoop of langdurige verhuur. Het platform verzamelt data uit de aangesloten, bronnen waarna het lokaal bestuur het dossier aanvult met info over leegstand, type wegbeheerder, heffingen en belastingen. Na een kwaliteitscontrole bezorgt het lokaal bestuur het dossier aan de aanvrager.

Wetteren één van de eerste gemeenten die dit platform gebruikt

Vanaf maandag 3 oktober 2022 gaat het Vastgoedinformatieplatform van start voor notarissen en vastgoedmakelaars en Wetteren is één van de eerste gemeenten in Vlaanderen die aanvragen behandelt via dit nieuwe systeem. Wetteren is ook de eerste Oost-Vlaamse pilootgemeente die samen met dienstenleverancier Cevi deze nieuwe werkwijze gebruikt. Vanaf 1 januari 2024 zullen alle aanvragen voor elk perceel in Vlaanderen via dit platform verlopen.

Partners

Het Vastgoedinformatieplatform is een initiatief van de gemeenten, in samenwerking met VVSG, de vastgoedsector (CIB en Fednot) en de Vlaamse Regering. Digitaal Vlaanderen staat in voor de ontwikkeling van het platform en het operationeel beheer.

