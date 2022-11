Sint-Jozefinstituut ontmaskert The Masked Readers tijdens voorleesweek

Leerlingen kunnen deze week de filmpjes van Darth Vader, Dead Swirl, Poëtisch Paard en andere creaturen bekijken. Wie The Masked Readers kan ontmaskeren, maakt kans op een mooie prijs. “Als school vinden we het belangrijk om blijvend in te zetten op lezen en voorlezen,” zegt Tine Balthau, leer- en studiecoach.

“Vorig jaar richtten we naar aanleiding van de voorleesweek een leeslokaal in en een digitale bib op Smartschool. In de eerste graad organiseren we sessies leescoaching, nodigen we auteurs uit en kunnen leerlingen lezen als middagactiviteit. In de zorgrichtingen wordt er vaak voorgelezen in kinderdagverblijven en kleuterscholen. De tweede en derde graad hebben sinds kort ook een echte leesclub, De Bende. Met The Masked Reader wil SJI het belang van lezen en luisteren in de kijker zetten, maar vooral focussen op leesplezier.”