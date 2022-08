Simonne, voormalig uitbaatster Café Breughel, viert zestigste huwelijksverjaardag met Jaak

Wetteren/WichelenSimonne Sedeyns (85) en Jaak Van Cauwenberge (84) vierden in Massemen hun zestigste huwelijksverjaardag. De voormalige uitbaatster van Café Breughel op de Markt van Wetteren was ook de dochter van de uitbaters van café “Oud Gemeentehuis” in Wichelen.

Jaak Van Cauwenberge is een geboren Wetteraar. Zijn vader was kapper in de Hoenderstraat maar hij overleed al in 1955. Jaak werkte na zijn schooltijd in een kousenfabriek en was ook loopjongen met de steekkar voor de post van het bedrijf. Intussen liep hij avondschool drukkerij in Gent en kon hij aan de slag bij drukkerij Universa in de Hoenderstraat. In deze wereldberoemde drukkerij bleef hij aan de slag tot aan zijn pensioen in 1998.

Simonne is geboren in Wichelen. Haar ouders waren vanaf 1951 de uitbaters van café “Oud Gemeentehuis” in Wichelen. Jaak was al een paar keer in het café van haar ouders geweest vooraleer hij Simonne echt leerde kennen. In 1960 ging Jaak samen met een kameraad naar de septemberkermis in Lede. Ook Simonne was er samen met een zus. Het was voor beiden hun eerste Lede-kermis. Ze kenden elkaar dus al van ziens, maar het is pas in Lede dat Cupido zijn pijlen afschoot.

Café Breughel op de Markt van Wetteren

Van 1964 tot 1979 baat Simonne café Breughel op de Markt van Wetteren uit. “In het rechterdeel van het oude gemeentehuis van Wetteren heeft ze jarenlang de leerlingen en leraars van het College bediend. Ook Bart Herman kwam vaak bij haar over de vloer tijdens zijn studentenjaren. Het café draaide heel goed en kreeg na een tijdje een eigen voetbalclub, FC Breughel, en carnavalsgroep met als bekende keizer-carnaval Daniël Drieghe. Het café had ook een eigen wagen in de carnavalstoet. Met deze groep werden ze vaak ontvangen op stadhuizen in andere gemeenten. In de beginjaren was haar café 7 op 7 open, elke dag van 9u ’s morgens tot 1u ’s nachts”, vertelt burgemeester Albert De Geyter.

Na de geboorte van dochter Sybille besliste het koppel een sluitingsdag in te voeren op maandag en dit als eerste café op de Markt. Café Breughel was een begrip in Wetteren en werd volgens velen geleid door een strenge bazin. Zo kwam tijdens een kermis eens een Nederlander zijn boterhammen in haar café opeten. Hij wou haar een frank geven voor een kus. Hij kreeg echter het deksel op zijn neus, met de mededeling “hou hem maar”. Jaak hielp haar over de middag en ’s avonds na zijn werk. Elke vrijdagmiddag was het voor Simonne een drukte van jewelste, ze verkocht honderd consumpties per uur en dat dankzij de schooljeugd. In 1979 stopte Simonne met het café maar na één jaar ging ze alweer aan de slag. Op het jaarlijks feest van drukkerij Universa trok ze haar stoute schoenen aan en vroeg ze aan de baas van haar man naar een halftijdse betrekking en zo geschiedde. Elke voormiddag kon ze samen met haar Jaak aan de slag. In 1997 ging ze op pensioen bij Universa.

Jaak en Simonne hebben samen één dochter grootgebracht: Sybille. Zij heeft het diamanten koppel drie kleinzoons geschonken, namelijk Emiel, Louis en Ward. In hun vrije tijd helpen Simonne en Jaak achter de toog en met het decor bij toneelgroep Melopee. Vandaag is Jaak bestuurslid bij hartvereniging HARVA. De activiteiten en de reizen beleven Simonne en Jaak samen.

Volledig scherm Jaak en Simonnen vieren hun diamanten bruiloft. © Didier Verbaere

