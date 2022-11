Secundaire school ontruimd na bommelding, afzender van bericht ontkent. Zijn Smartschool-account zou gehacked zijn

De directrice van de school Marinka Marinus kreeg de bedreigingen aan het adres van één van haar leerkrachten om 9.50 uur onder ogen dat er om 10.25 uur een bom zou ontploffen. Ze alarmeerde meteen de hulpdiensten en die beslisten meteen om over te gaan tot een algemene evacuatie. Om 9.51 uur startten de hulpdiensten met de evacuatie van 836 leerlingen en zo’n 150 leerkrachten en personeelsleden. Die werden allemaal op veilige afstand overgebracht naar het industrieterrein rechtover de school. Daar werden ze met vijf bussen opgehaald en naar het Sportdomein De Warande overgebracht. Ook de N42 werd uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Net als de afritten van de E40. Ook het gemeentelijke rampenplan werd afgeroepen. In Zottegem werd intussen het huis van de leerkracht die bedreigd werd, met een hond doorzocht.

Volledig scherm Evacuatie Mariagaard Wetteren © Didier Verbaere

Volledig scherm De leerlingen werden overgebracht naar de sporthal De Warande. © Pieter Jan D'Hollander

Bedreiging via Smartschool

De leerkracht in kwestie werd bedreigd via een Smartschool account van een leerling. Dat bericht werd reeds op vrijdag 11 november verzonden maar omwille van het verlengde weekend werd het pas deze ochtend gelezen. “Het bericht kwam van een account van één van onze leerlingen maar die ontkende meteen verontwaardigd. Blijkbaar heeft hij op een link geklikt en is zijn account gehacked. Het politionele onderzoek zal nu moeten uitwijzen wie de echte afzender was. De ‘dader’ was in elk geval niet afgeschermd want het IP-adres is bekend en zal verder worden onderzocht”, zegt Marinka Marinus, algemeen directrice van Mariagaard. “Hadden we het bericht vroeger onderschept dan hadden we deze evacuatie kunnen vermijden en had ik niemand naar school laten komen", klinkt het nog.

U kanker Moeder

Dat bericht bevatte niet mis te verstane woorden met als titel: ‘U kanker moeder’. “Ey hoer. Als jij dat punt niet weghaalt dan plaats ik een BOM op je kanker huis. Ik blaas het helemaal de kanker in ohja. En maandag het 3de lesuur gaat er een bom af op de school die ik gister heb geplaatst.Dus beter pas je op en jij hebt ook tot morgen om dat punt weg te halen of ik plaats er ook 1 op je huis. de bommen gekocht bij cartel del largo Spanje dus ik maak geen grap.” Het bericht is nog vriendelijk ondertekend: mvg Lunarr.

Volledig scherm Screenshot van de vermoedelijke bommelding © RV

Vlotte evacuatie

Omstreeks 12.00 uur waren alle 836 leerlingen ondergebracht in recreatiecentrum De Warande. Zij konden er terecht in de grote sportzaal van het centrum. Het Rode Kruis deelt water en voedsel uit. De ouders van de leerlingen worden ook op de hoogte gebracht van de situatie. Om 13.30 uur was de school doorzocht door snuffelhonden. Er werden geen onveilige situaties vastgesteld en colonnes bussen brachten de leerlingen weer naar school. “We hoorden het brandalarm afgaan en haastten ons naar buiten maar we hadden geen enkel idee wat er gaande was. Pas buiten hoorden we dat er een bommelding was. Alles verliep rustig maar toen was het voor sommige kinderen wel schrikken", vertellen Warre en Robbe over hun avontuur deze ochtend. “Het was een vlotte evacuatie en we hadden er pas twee weken terug nog op geoefend. Eens terug op school kregen alle leerlingen nog een lunch en ze zullen de komende dagen worden opgevolgd door de zorgleerkrachten en psychologen van het CLB. Er komen ook momenten waarop ze de gebeurtenissen kunnen ventileren indien nodig”, aldus de directrice.

Volledig scherm Otto en Warre © Didier Verbaere

Volledig scherm Evacuatie Mariagaard Wetteren © Didier Verbaere

Onderzoek loopt

Tijdens de evacuatie en de sweeping van de school, besliste de politie, die bijstand kreeg van andere zones, de weg- en spoorwegpolitie, om de perimeter rond de school uit te breiden en ook de drukke N42 en zelfs de afritten van de E40 af te sluiten. “Omdat we geen exacte locatie hadden van een mogelijk explosief, wilden we geen risico’s nemen. Bovendien konden de bussen voor evacuatie dan ook sneller heen en terug rijden", verdedigt commissaris Sertan Içten de beslissing. Als de dader gevat wordt, riskeert hij tot twee jaar cel en zal hij de kosten mogen ophoesten. “De dader zal gestraft worden", besloot burgemeester Albert De Geyter die de school en de hulpdiensten dankte voor het kordate optreden.

Volledig scherm De leerlingen van Mariagaard mogen na de bommelding en de evacuatie opnieuw naar school. © Didier Verbaere

Volledig scherm De leerlingen van Mariagaard mogen na de bommelding en de evacuatie opnieuw naar school. © Didier Verbaere

Volledig scherm De leerlingen van Mariagaard mogen na de bommelding en de evacuatie opnieuw naar school. © Didier Verbaere

Volledig scherm Directrice Marinka Marinus, burgemeester Albert De Geyter, commissaris Sertan Içten en zonechef Gerritjan Maes geven uitleg bij de evacuatie van Mariagaard. © Didier Verbaere

Volledig scherm Screenshot van de vermoedelijke bommelding © RV