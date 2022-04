Scouts Sint-Jan beweegt ten voordele van slachtoffers overstromingen

Ook tijdens de coronatijden in 2021 zette Sint-Jan een sportief weekend op poten. Toen werd de opbrengts, 3000 euro, geschonken aan vier naburige horecazaken die door de lockdown noodgedwongen dichtbleven. “Na een succesvolle editie vorig jaar gingen we ook dit jaar op zoek naar een nieuw goed doel om onze schouders onder te zetten”, vertelt Hannes De Valck, groepsleider bij Sint-Jan. “Zelf gingen we vorige zomer ook al eens een dagje helpen in een getroffen dorp in Wallonië, waarbij we enorm onder de indruk waren van de impact en de ellende ter plekke. Enkele sympathisanten binnen onze scouts hebben ook nauwe banden met #TeamEclairs, waardoor de beslissing snel gemaakt was.’’