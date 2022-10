Schoolgaande jeugd kan veilig kijken naar de zonsverduistering in Melle en Wetteren

“Een eclips vindt plaats als de maan en de zon op één lijn staan met de aarde. De verduistering is mogelijk omdat de afstand tussen de aarde en de zon ongeveer 400 keer zo groot is als de afstand tussen de aarde en de maan én de diameter van de zon ongeveer 400 keer zo groot is als die van de maan. Omdat het verschil bijna gelijk is, lijken de hemellichamen bijna even groot en kan je een eclips zien”, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters aan HLN Live.

Met het blote oog in de zon kijken, is gevaarlijk. Maar met een aangepast eclipsbril levert het prachtige beelden op. In de Parkschool in Melle genoten de kinderen vanaf het balkon op de tweede verdiep. En in het Sint-Gertrudis College in Wetteren werd er zelfs een telescoop bijgehaald en dat leverde ook mooie foto’s op. De volgende verduistering komt er pas op 12 augustus 2026 aan. Dan zal 90 procent van de zon verdwijnen.