Schlagerzangers openen Wettrock, Gunther D sluit af

RESTOTIP. Brunchen in pop-up Volhuys: “Groot aanbod, maar jammer van de beginners­fout­jes”

Wie is er geen fan van een goede brunch? Heerlijk uitslapen en dan een laat ontbijt met een glaasje bubbels. Ook wij genieten er ten harte van. Met heel wat verwachtingen trokken we naar een brunch in het pas geopende Volhuys in Wetteren. We kregen een groot aanbod, al bleven we toch wat op onze honger zitten.