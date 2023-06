Schilderij Adriaan van den Hoof is inspiratiebron en blikvanger in nieuwe Volhuys: “Een plek voor ontmoeting en een nieuwe zomerbar”

Nieuwe Stien-microbrou­we­rij in Fortstraat opent deuren: “Een plaats om te experimen­te­ren met nieuwe bieren”

De microbrouwerij van de Wetterse Stien-bieren heeft haar intrek genomen in de Fortstraat in Wetteren. “Dit is mijn mancave en hobbybrouwerij waar recepten op punt worden gezet.”