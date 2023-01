Scheppers opnieuw online na cyberaanval: “geen cruciale data gestolen"

“Momenteel is de website weer online. Dat is voor ons zeer belangrijk omdat de inschrijvingen voor de infodagen op de school op 7 en 8 februari online worden geregeld”, zegt Bart Bruggeman van het Scheppersinstituut. Wie achter de aanval zat, weet hij niet. “Er was een vraag om losgeld maar daar zijn we nooit op ingegaan. De politie voert een onderzoek uit”, zegt Bart. “Ook de belangrijkste platformen zijn weer operationeel. We hebben nog geen zicht of er belangrijke data is gestolen maar de persoonlijke gegevens van personen, boekhouding of andere gevoelige data staan niet online. Dus we denken dat de schade beperkt is. We gaan deze aanval nu aangrijpen om meteen over te schakelen op nieuwe en sterk beveiligde servers”, besluit Bart.