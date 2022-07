Schepen Robbe De Wilde neemt mobiliteit over en schuift communicatie door naar Piet Van Heddeghem

Wetteren Nieuwe burgemees­ter van Wetteren Albert De Geyter is een Anglofiel, familieman, teamspeler en ooit verdacht als ‘Enemy of the state' door nauwe banden met de IRA

Albert De Geyter (60) heeft de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van Wetteren. Hij vervangt zijn partijgenoot bij CD&V Alain Pardaen die op pensioen gaat. Albert is geboren en getogen in Hamme, woont al 28 jaar in Ten-Ede, is gehuwd en vader van drie kinderen, een Anglofiel en boekenwurm en droomde van een leven in het Verenigd Koninkrijk. Tot zijn lief er verdacht werd van lidmaatschap bij de terreurorganisatie van het Irish Republican Army (IRA) en hij een ‘enemy of the state’ werd. Wij gingen op de koffie bij de nieuwe burgemeester voor een goed gesprek.

1 juli