Samuel (18) met Make A Wish voor één dag copiloot in een rallywagen: "In mijn hoofd ben ik nog altijd met alle snelle dingen bezig”

Wetteren Lesco sluit take-away en biedt opnieuw culinaire ervaringen aan in openlucht

7 mei Chefkok Stef Buelens en gastvrouw Lies Vanzieleghem van het culinaire restaurant Lesco in de Stationsstraat in Wetteren verwelkomen vanaf zaterdag opnieuw gasten op hun overdekte tuinterras met plaats voor 35 gasten. “We zijn blij dat we weer mensen mogen verwennen en dat we onze ploeg samen konden houden”, zegt Stef.