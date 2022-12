Sabine stopt na 38 jaar met kapsalon Clo Clo: “Na corona en plotse dood van mijn vader wil ik nog een beetje profiteren van het leven”

Oost-Vlaanderen/Wetteren Een Ruwe Berk planten geeft extra zuurstof aan aandacht voor dementie

De Alzheimerliga wil de komende jaren minstens 100 Ruwe Berken aanplanten in Oost-Vlaanderen. Met ‘Zuurstof voor dementie’ willen ze dementie letterlijk een plaats te geven in de samenleving. Bedrijven, zorgorganisaties, scholen en instellingen kunnen een boom aankopen en planten op openbaar toegankelijke plaatsen. Ze moeten het symbool worden van verbondenheid maar ook een plaats om samen te komen om te lachen, te feesten of tot rust te komen.

