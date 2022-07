Ronde Tafel 95 Wetteren gast voor internationale meeting

De eerste Ronde Tafel werd gesticht in Norwich (Engeland) in 1927 door Louis Marchesi, een jong lid van de plaatselijk Rotary. Hij begreep dat er ook nood was voor de jonge beroepsbevolking om op regelmatige basis samen te komen, gedachten uit te wisselen, ervaringen op te doen en een actieve rol te spelen in het associatieve leven van hun stad. Vanaf het eerste jaar, telde deze Tafel 85 leden. Vandaag telt Ronde Tafel afdelingen in de meeste Europese landen, maar ook in Afrika, het Nabije Oosten, India, Hongkong, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten van Amerika. In Wetteren werden zo’n 60 leden uit acht landen ontvangen voor een weekendje in de regio. De volgende internationale meeting vindt plaats in Elmshorn in Duitsland.