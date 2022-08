Roeland en Lucie vieren diamanten huwelijk

Roeland, beter gekend als “Rolle” of “kleinen”, ziet het levenslicht in de Scheldedreef in Wetteren. Zijn vader Gaston, geboren in Poperinge, is een bekende en beruchte kolenhandelaar in Wetteren. Zijn moeder Rosa is huisvrouw. Hij is een echte kwajongen maar beleeft een fantastische jeugd langs de Schelde en bij de scouts. Later behaalt hij een diploma metaalbewerker en gaat werken bij de firma Van Landuyt in de Dokter De Bruyckerstraat. Later gaat hij werken bij de broers José en Roger De Kerpel en blijft er 37 jaar werken. Bokser Freddy, de zoon José, is bij Roeland en Lucie opgekweekt