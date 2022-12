Rode BMW botst tegen twee gevels en katapulteert nadien bestelwagen 50 meter verder

“Een personenwagen reed er volgens getuigen met hoge snelheid in de richting van Aalst en verloor de controle over het stuur. Hij botste nadien met een voertuig aan de linkerkant van de baan waardoor dit voertuig door de klap maar liefst 50 meter verplaatst is. De BMW doorboorde nadien twee gevels. Deze woningen zijn onbewoonbaar verklaard. Vervolgens reed hij met de wagen langs een 5 à 6 gevels waardoor hij een spoor van vernieling van 70 meter achter zich liet. Er is door het ongeval ook een gaslek ontstaan, maar dat probleem is snel opgelost door de brandweer. Het parket komt ter plaatse om de aard van het ongeval te onderzoeken”, zo laat politiewoordvoerder Stefan Schamp weten.