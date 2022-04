Rioleringswerken Kloosterstraat starten in 2023

Heusden/Destelbergen Familie- en dierenpark Harry Malter klaar voor 30ste seizoen: “Zwaar geïnves­teerd in dierenver­blij­ven en (binnen)speeltuin”

Het familie- en dierenpark Harry Malter aan de Bosheidestraat in Heusden opent zaterdag de deuren voor zijn 30ste seizoen. “We hebben afgelopen winter zwaar geïnvesteerd in nieuwe dierenverblijven en extra speeltuigen in de speeltuin. En bij slecht weer is er nu ook een binnenspeeltuin”, zegt Sarah Malter.

31 maart