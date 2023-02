Rik Torfs leidt debat ‘Als God met Allah spreekt’

Gontrode Melle viert tien eeuwen Gontrode en zoekt beeld en vrijwilli­gers

Zo’n 10 eeuwen geleden dook het dorp Gontrode voor het eerst op in de geschreven bronnen. De ideale gelegenheid voor Melle om Gontrode in 2023 en 2024 eens in de kijker de plaatsen. Het Erfgoedpunt is op zoek naar vrijwilligers en oude foto’s en verhalen.