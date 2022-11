Reuzenrad voor THOG Kerstmarkt wordt opgebouwd

De chalets voor de gezellige kerstmarkt en de centrale tent met lekkere drankjes staan klaar en het reuzenrad wordt momenteel opgebouwd. De kerstmarkt opent zaterdag om 16 uur en is doorlopend open tot middernacht. In de Sint-Martinuskerk speelt die avond The Golden Gospel Voices in concert. Tickets kosten 20 euro en zijn te koop in de lokale handel bij Vinolobo, Optiek Van Durme, Dagbladhandel De Linde & Apotheek Speeckaert. Op zondag 4 december opent de kerstmarkt van 16 uur tot 20 uur.