Reuzen zoeken sterke schouders en organiseren reuzendragers wedstrijd

“Wij reuzen van Wetteren zoeken sterke schouders om ons rond te dragen. Dit jaar vieren wij ons 400 jarig bestaan. Jammer genoeg hebben wij niet genoeg dragers die ons willen ronddragen. Onze traditie is helaas aan het verdwijnen, en dit breekt ons grote reuzenhart”, melden Reus en Reuzin. Met haar 4 meter lengte is zij goed voor 85 kilo. Manlief is ietsje groter en zwaarder: 4,05 meter voor 105 kilogram.