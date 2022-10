Reuzeleuke hebbedingetjes bij Wetterse Marsandieze

Massemen Massemse­steen­weg vermoede­lijk voor langere tijd afgesloten door groot waterlek: “Groot deel van Wetteren tijdelijk zonder water”

De Massemsesteenweg tussen het Dorp en het kruispunt Strop in Massemen is voor onbepaalde tijd afgesloten voor doorgaand verkeer door een groot ondergronds waterlek onder de rijbaan. Er is een omleiding voorzien via de Lambroekstraat. Een groot deel van Massemen en Westrem zat een tijdlang zonder water maar om 16.30 uur stroomde opnieuw water door de leidingen.

3 oktober