Reus en Reuzin zijn onbeschadigd terecht na inwilliging beloftes: “Er moet meer respect komen voor dit erfgoed”

Wetteren 400 jaar oud reuzenpaar blijft spoorloos: “Niks te zien op de camerabeel­den"

Het 400 jaar oude Wetterse reuzenpaar, Reus en Reuzin, blijft spoorloos nadat ze in de nacht van zaterdag op zondag verdwenen uit de kerk Sint-Gertrudiskerk op de Markt. Daar stonden ze opgesteld voor een kermistentoonstelling. Camerabeelden leverden niks op. Een mogelijke diefstal of een slechte grap? Of is het deel van het spektakel dat halfweg oktober opgevoerd wordt naar aanleiding van de 400ste verjaardag van Reus en Reuzin. Feit is dat ze sinds zondag zijn verdwenen. Met haar 4 meter lengte is zij goed voor 85 kilo. Manlief is ietsje groter en zwaarder: 4,05 meter voor 105 kilogram. “Ook de camerabeelden uit de kerk leverden niks op. Het was te donker bevestigde de deken me”, zegt Pieter Bracke, directeur Departement Beleven van de gemeente. “Het is in elk geval geen evidentie om de grote reuzen te verplaatsen. Laat staan ongezien.”

12 september