Dag van het trekpaard, oude tractoren treffen en protest Schelde­brug: “Laatste stukje groen in Overbeke wordt opgeofferd.”

Hoor je het in Keulen donderen bij de merken Deutz-Fahr, Hanomag, Massey Ferguson, Porsche, Fendt of Eicher of weet u meteen waarover we het hebben? Dan bent u fan van oude tractoren. De Landelijke Gilden Wetteren organiseert dit weekend haar 4de treffen op zondag 23 juli. Daags voordien is er de Dag van het trekpaard. En er wordt ook geprotesteerd tegen de bouw van de nieuwe Scheldebrug.