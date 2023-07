Zware snelheids­over­tre­ding op E40 levert man drie maand rijverbod op: “Gestolen voertuig van mijn vriend was gezien in Aalst”

Een man heeft zich woensdag voor de politierechter in Dendermonde moeten verantwoorden na een zware snelheidsovertreding op de E40 in Wetteren. Hij werd er geflitst met een snelheid van 182 kilometer per uur. “Het gestolen voertuig van een vriend was opgemerkt in Aalst, daarom ben ik zo snel naar daar gereden", klonk het opmerkelijke excuus.