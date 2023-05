RECONSTRUCTIE. Tien jaar na de treinramp in Wetteren is het nog steeds wachten op de centen, maar volgend jaar start eindelijk proces

Vandaag wordt aan de spoorwegtunnel in de Warandelaan in Wetteren een bloemenkrans neergelegd ter nagedachtenis van de treinramp in de gemeente. De tiende krans reeds want het is exact 10 jaar geleden dat in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 mei 2013 een trein ontspoorde een trein ter hoogte van de Warandelaan. Enkele wagons geladen met giftig acrylnitril kantelden en vatten vuur. Er viel één dode en meer dan 2000 mensen werden geëvacueerd.