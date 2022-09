Raadslid Bracke zet recordaantal van 44 vragen op de agenda van de gemeenteraad maar voorzitter beperkt de lijst tot 10

WetterenWie vanavond de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van Wetteren (online) volgt, neemt er best een grote zak chips en een litertje cola bij want het zou wel eens nachtwerk kunnen worden. Gemeenteraadslid Wouter Bracke (Vlaams Belang) diende maar liefst 44 extra vragen in. Maar zover kwam het niet want voorzitter Marianne Gorré wou slechts 10 vragen in de zitting behandelen. “De rest wordt schriftelijk beantwoord.”

De gemeenteraad in Wetteren durft al eens uit te lopen maar dinsdagnacht dreigt een record gebroken te worden. Naast de reguliere agenda diende gemeenteraadslid Wouter Bracke (VB) 5 schriftelijke vragen voor de raad voor maatschappelijk welzijn, 1 toegevoegd punt voor de gemeenteraad en nog eens 38 schriftelijke bijkomende vragen voor de raad in. Zeer uiteenlopende punten over de ondersteuning van kwetsbare ouderen, over de huidige knip op de Markt, fietspaden en de steeds wederkerende vraag over een bushalte op Massemen Dorp. Hopelijk komen er geen extra mondelinge vragen bij of we zien de zon opkomen aan Rode Heuvel. Maar zover kwam het dus gelukkig niet.

Wettelijk bepaald

Volledig scherm Wouter Bracke - Vlaams Belang Wetteren. © Didier Verbaere

Volgens het huishoudelijke reglement van de gemeenteraad mag elk raadslid onbeperkt vragen stellen maar het doet de wenkbrauwen wel eens fronsen. Volgens Wouter Bracke is dit zijn rol als lid van de oppositie en het enige forum om het bestuur aan de tand te voelen. “Het is inderdaad een recht om mondelinge en schriftelijke vragen te stellen aan de gemeenteraadsleden en schepen. Maar het is mijn taak als voorzitter om de gemeenteraad in goeie banen te leiden en de uitoefening van de raad moet op een redelijke en normale manier kunnen gebeuren. Daarom zullen we de eerste tien vragen beantwoorden in de zitting en de rest schriftelijk beantwoorden", aldus Marianne Gorré (Groen&Co).

Drie vergaderingen op één avond is teveel van het goeie

“Het is jullie eigen fout want er werden drie vergaderingen van AGB, maatschappelijke raad en gemeenteraad op dezelfde avond belegd. Uiteraard loopt het dan laat uit. Als democratisch verkozen raadslid kunnen we onze recht niet uitoefenen en worden we beperkt. Ik zal dan ook klacht indienen bij de Gouverneur tegen deze gang van zaken", aldus raadslid Wouter Bracke.

Zijn tien vragen bleken ook nog eens een maat voor niks want de bevoegde schepenen beantwoorden de vragen steevast met een weinig inhoud of meldden dat ze de gevraagde cijfers of antwoorden schriftelijk zouden bezorgen. En misschien was het ook gewoon toeval dat raadslid en deputé Leentje Grillaert strategisch koffie ging halen toen een vraag over het Provinciaal Domein Den Blakken aan bod kwam.

Nadien werden nog een aantal vragen van andere raadsleden beantwoord en kon de openbare zitting van de gemeenteraad alsnog op een treffelijk maar toch laat uur worden afgesloten.

